Несмотря на санкции: Венесуэла продолжает поставлять нефть на Кубу

На этой неделе из Венесуэлы на Кубу были отправлены два танкера с нефтью.

Национальная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA продолжает поставлять нефть на Кубу после введения новых санкций со стороны США в начале апреля.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы PDVSA и данные о передвижении танкеров.

"В среду из порта Венесуэлы на Кубу отправился танкер "Trident Hope" с 600 тысячами баррелей нефти, а в четверг - танкер "S-Trotter" с 400 тысячами баррелей. Сырьё предназначено кубинской компании Cubametales", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, США объявили о новых санкциях, которые были введены по просьбе Национальной ассамблеи Венесуэлы, в отношении двух компаний за поставку венесуэльской нефти на Кубу и 34 судов PDVSA.

При этом режим Мадуро заявлял, что страна выполнит обязательства, связанные с поставками нефти на Кубу, несмотря на новые санкции.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. В Минфине США подчеркнули, что контракты на поставку венесуэльской нефти должны быть завершены до 28 апреля.