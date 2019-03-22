США обеспокоены последствиями изменений устава "Нафтогаза" - посольство

Кабинет министров поставлением от 6 марта внес изменения в устав нацкомпании, и теперь глава и члены правления "Нафтогаза" будут избираться без представления набсовета.

Соединенные Штаты Америки заявили, что обеспокоены возможными последствиями от изменений, внесенных Кабинетом министров в устав Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" касательно порядка назначения главы и членов правления компании.

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Об этом Посольство Украины в США сообщило на своей странице в Twitter.

"Мы внимательно рассматриваем неожиданные изменения в устав "Нафтогаза" и обеспокоены возможными последствиями этих изменений", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 марта Кабинет министров заявил, что внес изменения в устав Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", касающиеся порядка назначения главы и членов правления компании (постановление от 6 марта).

Согласно внесенным изменениям в устав, глава и члены правления теперь будут избираться без представления наблюдательного совета.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.