Узнайте, за какое превышение скорости вас оштрафуют с марта 2025 года.

ПДД Украины определяют требования относительно того, с какой скоростью можно ездить по городу и на трассе. Эти нормы иногда меняются, поэтому водителям будет полезно освежить свои знания. Ведь нарушение правил может привести к получению штрафа и аварийной ситуации.

Адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова эксклюзивно для УНИАН рассказала, как быстро можно ездить в Украине в городе и вне его, и за какое превышение скорости водителя оштрафуют.

С какой скоростью можно ездить по городу в Украине

Адвокат ответила, какая допустимая скорость в городе - это 50 километров в час. Конечно, есть зоны, в которых норма меньше. К примеру, в пешеходной и жилой зонах можно двигаться только со скоростью не более 20 км/ч.

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С какой скоростью можно ехать по трассе

За городом есть разные виды дорог, и правила езды на них разные. На большинстве трасс разрешенная скорость составляет 90 или 110 км/ч, если проезжие части друг от друга отделены разделительной полосой.

Адвокат отметила, что из этих правил есть исключения для отдельных категорий водителей:

автобусам можно двигаться со скоростью не более 90 км/ч;

микроавтобусам и автобусам, которые перевозят организованные группы детей, мотоциклистам и легковушкам с прицепом - не более 80 км/ч;

водителям со стажем менее 2 лет - не более 70 км/ч.

грузовикам, в кузове которых есть люди, и мопедистам - не более 60 км/ч.

В Украине есть скоростные трассы, которые называются автомагистралями. При въезде на такую трассу установлен специальный знак - 5.1. На трассе, обозначенной таким знаком, максимальная разрешенная скорость движения составляет 130 км/ч.

Каков штраф за превышение скорости в Украине

За превышение скоростного режима предусмотрена ответственность по статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Есть такие наказания:

при превышении более чем на 20 км/ч штраф 340 гривен;

если скорость превышена на более чем 50 км/ч, - штраф составит 1700 гривен;

если в результате нарушений создана аварийная ситуация, то водителя накажут на 1445 гривен;

Как пояснила Елена Воронкова, полицейские на месте выписывают постановление за нарушение скоростного режима. Если штраф наложили непосредственно после превышения скорости, то водитель может получить копию постановления, в которой будет указана сумма штрафа.

С таким документом можно оплатить штраф через банк, после чего стоит отправить копию квитанции заказным письмом в отделение полиции или письмо с электронной цифровой подписью. В письме нужно попросить зачислить уплату штрафа по постановлению (указать его номер). Таким образом вы избежите возможных проблем с зачислением оплаты.

Кроме того, достаточно оперативно информация о штрафах подтягивается в приложении "Дія". Если сведения о штрафе подтянулись в "Дії", то благодаря приложению необходимую сумму можно оплатить онлайн.

Если штраф не уплачен добровольно в течение 15 дней, то его сумма удваивается. А потом присоединяется Государственная исполнительная служба и нарушителю могут заблокировать все счета.

Какое есть допустимое превышение скорости в Украине

По словам адвоката, в Украине установлено допустимое превышение скорости в городе, за которое нет наказания - это 20 км/ч относительно разрешенной скорости. К примеру, если в городе разрешена ехать 50 км/ч, то при езде со скоростью до 70 км/ч не должно быть наказания.

Среди стран мира в Украине сейчас один из самых больших показателей расхождения между разрешенной скоростью и той, за которую не предусмотрено наказание. Например, в ЕС допустимое отклонение составляет +10 км/ч, а в Грузии - это +15 км/ч. После 2010 года в Украине предлагали уменьшить размер допустимого превышения, но такие предложения не дали результата.

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