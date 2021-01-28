Розничные цены почти не изменились.

Средняя цена на свинину в живом весе убойных кондиций на третьей неделе января 2021 г. просела до 37,5 грн/кг.

Об этом сообщает Agroportal со ссылкой на Ассоциацию свиноводов Украины.

Читайте такжеНа украинских рынках ощутимо подешевела свинина

«Мониторинг цен охлажденной свинины на полках отечественных торговых сетей наглядно демонстрирует, что конечная цена этого продукта далеко не всегда отражает изменение цены закупки», — отмечают в ассоциации.

Аналитики уточнили, что после зимних праздников традиционно происходит ослабление цен на свинину живым весом, поэтому за две недели внутренние котировки потеряли почти 3 грн/кг или 7,2%.

«Розничные цены отреагировали очень умеренным понижением — на 1 грн/кг или менее 1% в среднем. А в середине декабря, когда на рынке свинины в живом весе имела место аналогичная ценовая ситуация, розничные цены на свинину были заметно выше, чем сейчас, — разница среднего «ценника» составляет 2,6 грн/кг или более 2%», — добавили в ассоциации.

Также отмечается, что нынешние закупочные цены сопоставимы с показателем конца апреля 2017 г.

«Вместе с тем конечные цены на свинину тогда были значительно более умеренные: диапазон цен на основные мясные части составлял 80-105 грн/кг (сейчас 105-147 грн/кг), и только «премиальная» вырезка стоила 120,5 грн/кг (сейчас 157 грн/кг).

Что этому предшествовало

В декабре 2020 года на украинских рынках и в магазинах снизились цены на свинину.

По состоянию на 16 декабря 2020 года в Украине упало производство мяса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН