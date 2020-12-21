Традиционно стоимость мяса растет перед праздниками.

На украинских рынках и в магазинах существенно снизились цены на свинину.

Читайте такжеВ Украине упало производство мяса, молока и яицОб этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Всеукраинскую ассоциацию импортеров мяса и мясопродукции.

Следует заметить, что традиционно стоимость мяса в преддверии новогодних праздников растет. Такая ситуация может быть связана с увеличением объемов импорта в этом году.

Большую роль в этой тенденции играет снижение спроса на свинину со стороны отелей, ресторанов и кафе. Часть из них не пережила первого карантина. Работа остальных остановилась в ожидании очередного локдауна.

Что этому предшествовало

Цена праздничного стола к Новому году-2021 для семьи из 4 человек в среднем составит 1706 гривень.

Киевлянам придется выложить минимум 1916,78 гривни.

Самыми дорогими на праздничном столе будут мясные продукты, овощи, салат "Оливье" и шоколадные конфеты.

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Автор: УНИАН