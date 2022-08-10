По словам эксперта, разблокирование портов для экспорта может спровоцировать подорожание масла.

По данным Государственной службы статистики, цена на сливочное масло выросла на 15%. Не исключается дальнейший рост стоимости этой продукции.

В сюжете "Сніданку з 1+1" журналисты попытались разобраться, будет ли дорожать и дальше этот популярный среди украинцев продукт.

Аналитик Центра исследований продовольствия Валентин Литвинов рассказывает, что сейчас цена на масло исторически не самая высокая. Она достигала максимума в марте 2020-го года, когда начались "ковидные" ограничения. Тогда средняя цена на этот продукт составляла 56-57 грн / 200 грамм. Сейчас она колеблется от 43 до 59 грн за кусок масла.

По словам эксперта, разблокирование портов для экспорта может спровоцировать подорожание масла. По его словам, с начала полномасштабной войны цена на масло выросла на 13-15%.

"Если пойдет экспорт миллионами тонн - цена начнет расти. Больше экспорта - меньше идет на полки наших магазинов. И продавцы могут поднять цену", - объясняет Литвинов.

Он добавляет, что повышение вероятно на 10-15%. А для большого скачка цен, заверил эксперт, оснований пока нет.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты отмечали, что из-за оккупации Юга Украины могут вырасти цены на импортные овощи и фрукты: томаты, огурцы и разновидности косточковых, которые завозили из Турции, Польши и Балканского полуострова.

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