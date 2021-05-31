Ожидается подорожание, что связано с высокими ценами на корма и сокращением поголовья кур.

В Украине в ближайшее время может серьезно подорожать курятина, что связано с высокими ценами на корма и сокращением поголовья кур.

Об этом рассказал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен, сообщает пресс-служба ассоциации.

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"Вполне возможно поднятие цены на курятину на 20%. Учитывая стоимость кормов, это будет обоснованное подорожание. Пока не ожидается значительного снижения стоимости зерна и масличных, а цены даже на новый урожай являются довольно высокими из-за мировых тенденций. Поэтому, соответственно, нет оснований считать, что у нас будет снижение себестоимости именно при производстве курятины", – сообщил эксперт.

Сластен добавил, что на это накладываются другие отрицательные моменты в отрасли – убыточность производства и снижение поголовья кур.

Кроме того, по его словам, в правительстве сейчас обсуждают увеличение налогового давления на птицефабрики.

"Это еще один негативный фактор, который, скорее всего, негативно скажется в целом на отрасли и может повлечь дальнейшее закрытие птицефабрик", – отметил гендиректор УКАБ.

Поголовье птицы в Украине

По данным Госстата, поголовье птицы в Украине за год сократилось на 6%, и по состоянию 1 мая составило 195,3 млн голов.

По прогнозам Минсельхоза США (USDA), Украина по итогам 2021 года может впервые за три года сократить экспорт курятины.

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Автор: Анна Нагорная