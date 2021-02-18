В Украине снова дорожают продукты питания: причины и перспективы

Яйца, сахар, растительное масло и другие незаменимые в каждой семье продукты питания сегодня стоят намного дороже по сравнению с прошлым годом. В чем причина этого роста цен в стране, в которой сельское хозяйство является ключевым сектором экономики, и продолжится ли тенденция в ближайшие месяцы, разбирался УНИАН.

С начала нового года в Украине заметно подорожали продукты питания. Больше всего по карманам украинцев ударили цены на яйца, крупы, растительное масло и сахар.

“Никогда еще не видел, чтобы яйца в магазине стоили 45-50 гривень за один десяток. Да и не обращал внимания на цену, пока она не выросла почти в два раза”, – жалуется киевлянин Владислав, изучающий свой кассовый чек в одном из супермаркетов столицы.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, к середине февраля яйца подорожали на 63 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сахар - на 52 процента, почти наполовину подорожала гречневая крупа и некоторые другие зерновые крупы, а растительное масло выросло в цене на треть.

В целом, инфляция в Украине в январе текущего года составила 6,1 процента против января прошлого года, ускорившись с 5 процентов в декабре.

Станет ли украинцам от этого легче, но наша страна идет в русле глобальных тенденций. Сейчас во всем мире наблюдается рост цен на продовольствие после пика коронакризиса весной прошлого года.

Согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировые цены на продукты питания в январе 2021 года продолжили рост восьмой месяц подряд и достигли самого высокого значения за последние семь лет.

Рост подогревается двумя факторами: первый из них – снижение урожая сырья (зерновых и масличных, сахарного тростника и свеклы) в ключевых странах-поставщиках из-за засухи в 2020 году. Второй – более осторожная экспортная политика государств в период пандемии: все пытаются оставить побольше запасов внутри своих стран из-за страха перед второй волной пандемии коронавируса, когда могут закрыться грузовые порты и мировые поставки продовольствия будут ограничены.

Собственно, стабильный рост цен на мировом рынке является одной из главных причин изменения цен на продовольствие в Украине.

В дальнейшем эксперты не исключают еще большего подорожания некоторых продуктов питания в нашей стране. Но не все так плохо. С долгожданным приходом весны ожидается сезонное падение цен на отдельные виды сельхозпродукции.

Дорожающий сахар

По данным ФАО, в январе мировые цены на сахар выросли более чем на 8 процентов по сравнению с предыдущим месяцем и достигли самого высокого уровня с мая 2017 года.

В Украине же сахар в январе подорожал на 5 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, и на целых 52 процента в годовом выражении. Цены в демократичных супермаркетах стартуют от 22,5 грн/кг, хотя еще осенью сахар можно было купить от 16 грн/кг.

"Сокращение объемов производства сахара в 2020 году на 33 процента в сочетании с ростом цен на мировом рынке приводят к росту стоимости. Украинские производители сахара даже практически прекратили экспортные отгрузки в январе 2021 года, так как на внутреннем рынке есть стабильный спрос при ограниченном предложении. В текущей ситуации не стоит ожидать снижения цен на сахар до начала нового сахарного сезона”, - рассказала УНИАН аналитик ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” Светлана Литвин.

А сезон производства сахара в нашей стране начнется лишь осенью, да и нет никаких гарантий, что производители захотят продавать новый продукт дешевле установленного уровня.

Растительное масло не отстает

За январь растительные масла в мире подорожали на 5,8 процента. Так как подсолнечное масло традиционно является экспортоориентированной продукцией для Украины, его цена на внутреннем рынке сильно зависит от цены на мировом. Этим и объясняется то, что масло у нас подорожало на 5 процентов за месяц и на 34 процента в годовом выражении.

“В феврале 2021 года имеем рекордно высокую за последние четыре года цену на украинское подсолнечное масло, что автоматически поднимает его стоимость для украинского потребителя. У производителя масла есть возможность реализовать свою продукцию или на экспорт, или для потребностей внутреннего рынка в зависимости от более привлекательной цены. Поэтому не стоит отбрасывать вероятность дальнейшего роста цены на подсолнечное масло”, - объясняет Литвин.

«Золотые» яйца

С конца прошлого года и до сих пор яйца продолжают бить ценовые рекорды. В январе 2021 года стоимость этого важного в каждом украинском хозяйстве продукта выросла на 18 процентов по сравнению с декабрем, а в годовом выражении рост цены составил целых 63 процента.

Упаковки яиц дешевле 35-38 гривен за десяток сейчас не найти ни в одной из сетей супермаркетов, встречаются и заоблачные ценники в 50 грн за десяток, а поштучно яйца отпускаются от 3,6 грн/шт вместо привычных 1,8-2 грн/шт.

Основной причиной является сокращение производства (в январе – более чем на 16 процентов) и уменьшение предложения яиц от птицефабрик, которым невыгодно наращивать поголовье кур-несушек из-за подорожания зерновых и, соответственно, комбикормов.

По прогнозу “Украинского клуба аграрного бизнеса”, в марте на украинский рынок начнут поступать яйца от домохозяйств и фермеров, и цена несколько опустится.

Как же без борща?

К февралю в супермаркетах и на рынках страны подорожал и борщевой набор овощей. Так, за месяц выросли в цене практически все основные корнеплоды отечественного производства: свекла – на 19 процентов, картофель – на десять процентов, лук – на восемь, морковь – на шесть.

Аналитики плодоовощного рынка объясняют это фактором сезонности. Запасы продукции в необорудованных хранилищах постепенно заканчиваются, и продавцы реализуют более дорогой товар из специализированных складов. Вероятнее всего, подорожание овощей и корнеплодов будет продолжаться до поступления урожая нового года.

Однако, по данным Минэкономики, борщевой набор овощей в январе текущего года стоил в среднем на 20 процентов дешевле, чем в январе 2020 года, что хоть немного радует на фоне всеобщего подорожания продуктов.

Хлеб и мясо

Что касается ключевого социального продукта, то цены на хлеб в Украине в январе 2021 года незначительно увеличились – на 1 процент. Однако, в перспективе ожидается дальнейший рост цены хлеба и хлебопродуктов на 3-5 процентов.

“Основанием будет служить все то же повышение цен на зерновые, сахар и другие сырьевые составляющие себестоимости хлеба, а также невозможность хлебопекарей сдержать рост цен на свою продукцию без потери жизненно необходимого уровня рентабельности”, – рассказала аналитик УКАБ Литвин.

Если практически на все продукты питания наблюдался хоть минимальный, но все же рост цен, то мясо (кроме говядины) за первые полтора месяца этого года, наоборот, подешевело.

В частности, свинина сейчас стоит на 1 процент дешевле, чем годом ранее, что связано с увеличением импорта Украиной этого вида мяса из Европейского Союза.

“Китай закрыл границы для поставщиков из ЕС из-за африканской чумы свиней, что послужило толчком для увеличения экспортных отгрузок в Украину. Стоит отметить, что на импорт свинины из стран ЕС установлена ​​квота на беспошлинный ввоз в размере 20 тысяч тонн, которая и позволяет европейской свинине конкурировать по цене с украинской, что может привести к дополнительному снижению средней цены на 2-3 процента”, – рассказали агентству УНИАН в УКАБ.

К слову, по итогам 2020 года украинские животноводы нарастили поголовье свиней, что позволит производителями мясной продукции удерживать цены на доступном уровне.

Также с начала года в магазинах подешевела курятина – на 5 процентов, и она остается самым доступным мясом для украинского потребителя. Отметим, что пандемия и сложности в работе отельно-ресторанного бизнеса снизили спрос на импортную курятину в ЕС.

Из-за этого в 2020 году украинские предприятия сократили производство и поголовье птицы и переориентировались на продажи на внутреннем рынке, где продукция в избытке и, скорее всего, останется дешевой в ближайшие месяцы.

Цены на зерновые идут в рост

Урожай зерновых в Украине объемом 65,4 млн тонн в прошлом году был самым низким за последние три года, и по мере сокращения запасов, крупы и мука в стране будут дорожать, пока аграрии не соберут новый урожай.

Так, гречневая, ячменная, кукурузная и даже гороховая крупы сейчас стоят минимум на 40 больше, чем в прошлом году. А высокий уровень цен на мировом рынке не позволяет производителям продавать зерно внутри страны дешевле и себе в убыток.

В то же время, посевные площади под одной из ключевых для нашей страны культур - озимой пшеницей - под урожай 2021 года увеличены на пять процентов. А обилие снега этой зимой говорит о том, что в почву попадет достаточно влаги, необходимой для хорошего урожая.

“Несмотря на сильные морозы, наличие снежного покрова предотвращает существенное промерзание почвы. В настоящее время посевы озимых зерновых культур находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии”, – отмечают аналитики Украгроконсалт.

Если повезет с урожаем в 2021 году, в Украине цены на хлеб останутся в привычном диапазоне, несколько упадет стоимость круп и комбикормов, а значит и подешевеет вся продукция животноводства.

Пока что все предпосылки к этому есть, и какие-либо заметные изменения украинцы ощутят на собственных кошельках через несколько месяцев, к началу жатвы.

Анна Нагорная

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter