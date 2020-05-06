В Украине работают почти 500 продуктовых рынков

Из-за ненадлежащей подготовки к работе в условиях карантина 83 рынка прекратили свою деятельность.

В Украине в условиях карантина продолжают работу 496 рынков, при этом 83 рынка прекратили деятельность из-за нарушений противоэпидемических требований.

Читайте такжеПродовольственные рынки начали проверять на соблюдение карантинных правил: перечень требований (фото, видео)

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"По состоянию на 4 мая осуществляли свою деятельность только 214 рынков. По состоянию на 5 мая это количество уже составляло 496, на этих рынках в течение всего времени работы постоянно присутствуют ответственные специалисты Госпродпотребслужбы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с 1 по 5 мая специалисты выдали работникам рынков 299 предписаний и составили 28 протоколов о нарушениях.

"Кроме того, из-за ненадлежащей подготовки к работе в условиях карантина 83 агропродовольственных рынка самостоятельно прекратили свою деятельность (в том числе 32 рынка в Киеве) и 5 ​​рынков закрыто по решению органов местной власти", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Кабинет министров утвердил санитарные нормы, которые позволяют продовольственным рынкам возобновить свою деятельность в условиях карантина.

В частности, работники и посетители рынка обязаны носить маски или респираторы, а количество покупателей не должно превышать норму: 1 человек на 10 квадратных метров.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что благодаря этому решению по всей стране смогут возобновить работу более 870 рынков.