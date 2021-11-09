Сейчас крупный рогатый скот из Австрии ввозят 40 австрийских компаний.

Украина планирует увеличить отечественное поголовье коров путем импорта высокопродуктивных пород из Австрии.

Об этом шла речь во время встречи председателя Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой и представителей австрийской делегации 5 ноября, цитирует Правительственный портал.

Сейчас крупный рогатый скот из Австрии ввозят 40 австрийских компаний, которые внесены в реестр стран и мощностей, с которых возможен ввоз живых животных и репродуктивного материала на таможенную территорию Украины.

Во время визита в Украину представители австрийской делегации посетили Черкасскую область, где содержится экспортированный в Украину КРС, и убедились в надлежащих условиях содержания поголовья.

Читайте такжеМировые цены на продовольствие достигли максимального уровня за 10 летСправка УНИАН. Госпродпотребслужба играет важную роль в осуществлении международной торговли. Ее задачей является преодоление технических препятствий в торговле и обеспечение государственных гарантий по соблюдению требований стран-партнеров.

В чем причина импорта коров

Поголовье крупного рогатого скота в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составило 3,14 млн голов, что на 5,7% меньше, чем на аналогичную дату 2019 года, сообщила Государственная служба статистики.

В частности, поголовье коров составило 1,82 млн голов, что на 5% меньше, чем на 1 января прошлого года.

Автор: Виолетта Орлова