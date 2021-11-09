Украина планирует увеличить отечественное поголовье коров путем импорта высокопродуктивных пород из Австрии.
Об этом шла речь во время встречи председателя Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой и представителей австрийской делегации 5 ноября, цитирует Правительственный портал.
Сейчас крупный рогатый скот из Австрии ввозят 40 австрийских компаний, которые внесены в реестр стран и мощностей, с которых возможен ввоз живых животных и репродуктивного материала на таможенную территорию Украины.
Во время визита в Украину представители австрийской делегации посетили Черкасскую область, где содержится экспортированный в Украину КРС, и убедились в надлежащих условиях содержания поголовья.
Читайте такжеМировые цены на продовольствие достигли максимального уровня за 10 летСправка УНИАН. Госпродпотребслужба играет важную роль в осуществлении международной торговли. Ее задачей является преодоление технических препятствий в торговле и обеспечение государственных гарантий по соблюдению требований стран-партнеров.
В чем причина импорта коров
Поголовье крупного рогатого скота в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составило 3,14 млн голов, что на 5,7% меньше, чем на аналогичную дату 2019 года, сообщила Государственная служба статистики.
В частности, поголовье коров составило 1,82 млн голов, что на 5% меньше, чем на 1 января прошлого года.