За год цена за килограмм в среднем выросла на 10 гривень.

В Украине дорожает сахар в розничной продаже. За год его цена выросла на 10,49 грн за кг, сейчас она достигает 25,63 грн/кг.

Читайте такжеСтало известно, когда в Украине подешевеет клубника: озвучен прогнозОб этом пишет "Агро Перспектива".

Так, за месяц - с марта по апрель 2021 года - цена выросла от 24,38 грн/кг на 1,25 грн за кг.

Для сравнения: в прошлом году в апреле средняя стоимость сахара в Украине достигала 15,14 грн/кг.

Подорожание овощей в Украине

На украинских рынках и в супермаркетах подорожали овощи борщевого набора. Подешевела только картошка.

Среди тех овощей, которые подорожали, это морковь. Килограмм можно приобрести в среднем за 6 гривень. Стоимость свеклы сейчас составляет около 7,5 гривни. Капуста выросла в цене до почти 6 гривень за килограмм.

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Автор: Ольга Робейко