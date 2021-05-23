В Украине дорожает сахар в розничной продаже. За год его цена выросла на 10,49 грн за кг, сейчас она достигает 25,63 грн/кг.
Читайте такжеСтало известно, когда в Украине подешевеет клубника: озвучен прогнозОб этом пишет "Агро Перспектива".
Так, за месяц - с марта по апрель 2021 года - цена выросла от 24,38 грн/кг на 1,25 грн за кг.
Для сравнения: в прошлом году в апреле средняя стоимость сахара в Украине достигала 15,14 грн/кг.
Подорожание овощей в Украине
На украинских рынках и в супермаркетах подорожали овощи борщевого набора. Подешевела только картошка.
Среди тех овощей, которые подорожали, это морковь. Килограмм можно приобрести в среднем за 6 гривень. Стоимость свеклы сейчас составляет около 7,5 гривни. Капуста выросла в цене до почти 6 гривень за килограмм.
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