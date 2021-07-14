Льготные кредиты получат мелкие и средние аграрии.

Кабинет министров пообещал украинцам удешевить кредиты для покупки земли сельхозназначения за счет расширения программы государственных гарантий кредитов, предоставляемых бизнесу.

Об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"В Украине работает программа государственных портфельных гарантий, которая предусматривает, что государство гарантирует большую часть кредита бизнесу перед банком. Теперь этой программой смогут полноценно воспользоваться те, кто желает купить землю сельхозназначения", – сказал он.

По словам Шмыгаля, льготные условия для покупки участков будут действовать для мелких и средних аграриев, которые уже работают на земле и имеют не более 500 га.

Льготный кредит будет выдаваться на срок до 10 лет, а гарантии от государства позволят существенно снизить ставку по банковскому кредиту.

Рынок земли в Украине: что необходимо знать

1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко озвучил стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли в Украине.

2 июля стоимость земли озвучили в Кабмине.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что массовой распродажи украинских земель после открытия рынка не наблюдается.

За почти неделю работы рынка земли в Украине было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения – массовой распродажи земель не наблюдается.

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Автор: Анна Нагорная