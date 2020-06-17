Министр экономики отменил приказ об увольнении главы "Укрспирта" (документ)

Причиной такого решения стало то, что руководитель предприятия находится в отпуске.

Глава Минэкономики Игорь Петрашко отменил приказ об увольнении и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергея Блескуна.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Причиной такого решения стало то, что Блескун находится в отпуске.

"Учитывая, что 17 июня 2020 года Сергей Блескун находился в ежегодном отпуске, приказ о его увольнении отменен согласно приказу Минэкономики от 17.06.2020 № 114-п", - говорится в сообщении.

В то же время Минэкономики обязало дальнейшем обеспечить заблаговременное предоставление копий приказов об отпусках и.о. директоров.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко уволил Сергея Блескуна с должности и.о. директора ГП "Укрспирт".

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