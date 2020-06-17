Минэкономики уволило главу "Укрспирта" - СМИ

Также сегодня профильный комитет Верховной Рады согласовал законопроект №3443 о переносе сроков приватизации спиртзаводов.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко уволил Сергея Блескуна с должности и.о. директора ГП "Укрспирт".

Об этом изданию LIGA.net сообщил сам Блескун.

По словам Блескуна, он сейчас находится в отпуске и ни разу с момента назначения Петрашко министром с ним не встречался.

Кроме того, сегодня профильный комитет Верховной Рады согласовал законопроект №3443 о переносе сроков приватизации спиртзаводов на 1 октября вместо ранее проголосованного 1 июля. В самом законопроекте значится 1 января 2021 года.

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В ассоциации "Укрводка" считают, что спиртовая отрасль рискует остаться в упадническом состоянии в собственности государства и "под крышей нелегальных производителей".

"Снятие Блескуна с позиции и.о. главы ГП "Укрспирт" и молниеносное рассмотрение профильным парламентским комитетом по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики законопроекта №3443 и согласование переноса сроков приватизации и демонополизации до 1 октября 2020 - это очередная остановка процесса разгосударствления спиртовой отрасли, который мы наблюдаем годами", - прокомментировали решение в ассоциации.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие "Укрспирт" в первом квартале 2020 года увеличило чистую прибыль в 2,5 раза – до 9,3 млн грн против 3,7 млн грн за аналогичный период прошлого года.

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