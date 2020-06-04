В Украине могут изменить правила производства коньяков

В частности, Министерство развития экономики предлагает отказаться от обязательного использования украинского сырья для производства коньяков.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает изменить правила производства коньяков в Украине.

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Проект приказа, вносящий изменения в правила производства коньяков от 2017 года, опубликован на сайте Минэкономики.

В частности, предлагается отменить обязательное использование спиртов украинского происхождения, доля которых должна быть не менее 20% в 2020 году, 25% - в 2021 году, 30% - в 2022 году и т.д., при использовании импортных спиртов для производства коньяка.

Соответствующий абзац в новом проекте приказа звучит следующим образом: "При производстве ординарных коньяков Украины допускается использование выдержанных не менее трех лет спиртов коньячных неукраинского происхождения".

Также предлагается разрешить отгрузку коньяков на другие предприятия для их последующего разлива в потребительскую тару исключительно для экспорта, для реализации на территории Украины это по-прежнему будет запрещено.

Кроме того, предлагается разрешить перегонку коньячных виноматериалов в срок, который определяет руководитель предприятия, тогда как сейчас это необходимо делать в срок до 1 апреля следующего после урожая года (максимум - до 1 июля).

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство коньяка и бренди в Украине в 2019 году увеличилось на 1,7% – до 2,3 миллиона дал.

Справка УНИАН. Украина до конца 2025 года должна отказаться от использования географических названий "шампанское" и "коньяк" согласно требованиям Европейского Союза в рамках проекта "Географические указания в Украине" (реализуется в 2017-2020 годах). Проект призван помочь Украине разработать систему обозначения товаров со свойствами и репутацией, обусловленными преимущественно местом происхождения.

В январе 2019 года украинцы с помощью голосования выбрали новое название для "коньяка Украины". Более 25,6% голосов набрало название "Украинский бренди/Бренди Украины".

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