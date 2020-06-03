Украина с начала года увеличила агроэкспорт до $9 миллиардов

В частности, экспорт пшеницы за отчетный период увеличился на 10% по сравнению с 2019 годом.

За пять месяцев текущего года Украина экспортировала агропродовольственной продукции на сумму 9,07 миллиарда долларов, что на 2% больше, чем в январе-мае 2019 года.

Читайте такжеВ Украине прогнозируют рекордный урожай кукурузы

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"За январь-май 2020 года экспорт товаров АПК и пищевой промышленности составил 9,072 миллиарда долларов, что на 2%, или 180,3 миллиона долларов, больше, чем за соответствующий период 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в структуре экспорта традиционно преобладает продукция растениеводства - зерновые культуры, масла и продукты переработки.

По сравнению с предыдущим периодом увеличились поставки на внешние рынки: масла подсолнечного, сафлорового и хлопкового - на 421,3 миллиона долларов (+22,4%); ячменя - на 107,6 миллиона долларов (в 2,4 раза); пшеницы - на 100 миллионов долларов (+10,3%); жмыха, твердых отходов от производства растительных жиров и масел - на 44 миллиона долларов (+9,2%). Кроме того, существенно увеличился спрос на украинское рапсовое и горчичное масло - в 18,7 раза.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2019 года обновила исторический рекорд аграрного экспорта, поставив на внешние рынки продукции сельского хозяйства на сумму 22,4 миллиарда долларов - почти на 20% больше, чем годом ранее. При этом доля стран Европейского Союза в экспорте из Украины продукции АПК составила 33,5%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram