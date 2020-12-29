Замминистра Тарас Высоцкий отметил, что, несмотря на засуху и пандемию, сельхозпроизводство в Украине осталось профицитным.

Украине удалось обеспечить стабильность зернового рынка в 2020 году, несмотря на форс-мажоры, такие как засуха и пандемия коронавируса.

Читайте такжеСтатистика по урожаю картофеля в Украине завышена почти вдвое - экспертыОб этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Этот год стал нетипичным для Украины с точки зрения экономической ситуации и ограничений из-за COVID-19, а также форс-мажорных погодных условий. Несмотря на все, что произошло в 2020 году, сельскохозяйственное производство в Украине осталось профицитным", - написал он.

Высоцкий добавил, что достичь стабильности на рынке зерна удалось благодаря координации усилий Минэкономики с основными стейкхолдерами зернового рынка.

"Наше сотрудничество… и постоянный мониторинг рынка обеспечивают прогнозируемость экспорта зерновых и стабильность рынка внутри страны", - добавил он.

По информации замминистра, к концу декабря Украина экспортировала свыше 25 миллионов тонн зерновых и продуктов их переработки. Также почти 15,5 миллиона тонн зерна остаются в хранилищах.

Что этому предшествовало

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, урожай зерновых в 2020 году составил 65,4 миллиона тонн зерновых, что почти на 7 миллионов тонн меньше, чем в 2019 году.

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Автор: Анна Нагорная