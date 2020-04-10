В Германию из Румынии прибыли более 500 сезонных рабочих (видео)

Всего в специальной программе только на апрель зарегистрировалось почти 10 тысяч человек для сбора урожая в Германии.

Пол тысячи работников из Румынии прибыли в Германию в аэропорты Берлина и Дюссельдорфа.

Читайте такжеПосольство Финляндии опровергло информацию о чартерах для украинских заробитчан

Об этом сообщает ТСН.ua.

"Это первая группа сезонных рабочих. Всего в специальной программе только на апрель зарегистрировалось почти 10 тысяч человек, в основном из Восточной Европы, которые готовы собирать урожай в Германии", - говорится в сообщении.

После введения карантина немецкие аграрии столкнулись с катастрофической нехваткой рук поэтому, несмотря на ограничения, приглашают работников.

Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала: