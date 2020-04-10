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В Германию из Румынии прибыли более 500 сезонных рабочих (видео)

14:20, 10 апреля 2020
Агро
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Это первая группа сезонных рабочих. Всего в специальной программе только на апрель зарегистрировалось почти 10 тысяч человек, в основном из Восточной Европы, которые готовы собирать урожай в Германии", - говорится в сообщении.

После введения карантина немецкие аграрии столкнулись с катастрофической нехваткой рук поэтому, несмотря на ограничения, приглашают работников.

Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала:

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