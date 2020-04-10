В Германию из Румынии прибыли более 500 сезонных рабочих (видео)
14:20, 10 апреля 2020Агро
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Всего в специальной программе только на апрель зарегистрировалось почти 10 тысяч человек для сбора урожая в Германии.
Иллюстрация REUTERS
Пол тысячи работников из Румынии прибыли в Германию в аэропорты Берлина и Дюссельдорфа.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Это первая группа сезонных рабочих. Всего в специальной программе только на апрель зарегистрировалось почти 10 тысяч человек, в основном из Восточной Европы, которые готовы собирать урожай в Германии", - говорится в сообщении.
После введения карантина немецкие аграрии столкнулись с катастрофической нехваткой рук поэтому, несмотря на ограничения, приглашают работников.
Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала:
Несмотря на карантин, в Германию из Румынии прибыли более 500 сезонных рабочих
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