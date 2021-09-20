Эксперт также объяснила, какого цвета может быть натуральная вареная колбаса.

Покупая детскую вареную колбасу следует выбирать ту, где производители дополнительно указывают на упаковке, что продукт рекомендован для детей или диетического питания.

Об этом рассказала глава ОО "Споживча довіра" Елена Куликова, пишет "Украина 24".

Она не считает, что большинство вареной колбасы на прилавках непригодна к потреблению. Впрочем, добавляет, что далеко не каждая колбаса, которая называется "детской", действительно предназначена для детей.

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"Нужно быть очень внимательным. Если речь идет о детской колбасе, нужно понимать несколько моментов. Существует просто название "детская" – так же, как и "докторская", "сливочная", "молочная" колбаса. Говорить о том, что эта колбаса предназначена для детского питания, совсем не стоит. Другой вопрос, что есть производители, которые помимо всего прочего пишут о том, что колбаса рекомендована для питания детей и тех, кому рекомендован диетический стол. Вот тогда тут все жестко и строго, потому что производитель берет на себя дополнительные обязательства. Ни растительный белок, ни крахмал, ни соя в этой колбасе быть не могут", - рассказала Куликова.

По ее словам, при составлении рациона ребенка следует уделять больше внимания натуральной продукции и меньше полуфабрикатам.

"Вареная колбаса не может быть ярко-розового цвета, потому что все мы прекрасно понимаем, что вареное мясо – несколько сероватое. Но в колбасу всегда добавляется консервант нитрит натрия, он разрешается. Он дает немного розоватый цвет, но при этом он препятствует развитию ботулизма в мясе. Этот консервант в допустимой норме – это абсолютно нормально", - добавила эксперт.

Как сообщал УНИАН, в Украине на прилавках магазинов часто можно встретить сырный продукт, который продают под видом настоящего сыра. По словам специалиста, в целом сырный продукт не опасен, однако пользы от него тоже организм не получает.

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Автор: Александр Топчий