Экспорт колбасных изделий из Украины также растет, однако его объемы значительно меньше по сравнению с импортом.

В 2020 году Украина импортировала 4,7 тысячи тонн колбас, что в два раза больше по сравнению с предыдущим годом, и в 12 раз больше показателя пятилетней давности (400 тонн).

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Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

"Основными поставщиками мясо-колбасных изделий в Украину являются европейские страны. Причем, если в натуральном выражении безусловно лидирует Польша (3,4 тысячи тонн, или 73%), то в стоимостном выражении первое место занимает Испания (43%). Это свидетельствует об импорте из Испании деликатесной группы колбас, которыми славится данная страна", - приводятся в сообщении слова аналитика УКАБ Светланы Литвин.

В то же время, несмотря на рост импорта, доля импортных колбас в общем предложении на украинском рынке остается незначительной – около 1,4%.

Кто покупает украинскую колбасу

По словам аналитика, экспорт колбасных изделий из Украины также растет, однако его объемы значительно меньше по сравнению с импортом.

За 2020 год Украина экспортировала 1,4 тысячи тонн, что в 2,6 раза выше показателя предыдущего года. Основными странами-покупателями украинских колбас в 2020 году были: Нигерия (25% экспортной выручки), Грузия (21%), Азербайджан (13%), Иордания (11%) и Молдова (5%).

Что этому предшествовало

В 2020 году Украина обновила абсолютный рекорд по объемам экспорта курятины – 431 тысяча тонн, тогда как выручка от продажи продукции сократилась.

Экспорт агропродукции из Украины по итогам 2020 года остался почти на уровне предыдущего года (22,2 миллиарда долларов), а импорт вырос на 14% (до 6,5 миллиарда долларов).

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Автор: Анна Нагорная