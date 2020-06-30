Украина побила прошлогодний рекорд экспорта зерновых

В частности, с июля Украина увеличила экспорт пшеницы на 31% - до 20,4 миллиона тонн.

Украина в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020) экспортировала 56,2 миллиона тонн зерна, что на 13% больше, чем в прошлом сезоне, когда были экспортированы рекордные 49,7 миллиона тонн.

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Об этом говорится в отчете Директората развития аграрного сектора при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Согласно отчету, по состоянию на 26 июня Украина экспортировала 56,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, при этом всего подготовлено к экспорту 57,1 миллиона тонн зерна.

В частности, на отчетную дату Украина поставила на внешние рынки 20,4 миллиона тонн пшеницы (на 4,8 миллиона тонн, или на 31%, больше, чем в прошлом МГ), кукурузы - 30,12 миллиона тонн (на 1,3 миллиона тонн, или 1% больше), ячменя - 4,9 миллиона тонн (почти на 35% больше), ржи - 8,2 миллиона тонн (на 80 миллионов тонн, или 91% меньше, чем в прошлом МГ).

Кроме того, муки экспортировано 332,3 тысячи тонн, что на 10% больше, чем в 2018-2019 МГ. В частности, пшеничной муки - 329,8 тысячи тонн, что также почти на 10% больше, чем в предыдущем сезоне.

Как сообщал УНИАН, аграрии Украины в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали 49,7 миллиона тонн зерновых, что являлось рекордом за всю историю независимости государства.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и экспортеры планируют утвердить объемы экспорта зерна нового урожая в 2020-2021 маркетинговом году (МГ, июль 2020 - июнь 2021) и подписать 1 июля соответствующий меморандум.

Минэкономики прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 миллионов тонн, а масличных – 20 миллионов тонн.

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