Украина провела самую сложную в истории посевную.

В этом году в Украине было собрано 60 млн тонн урожая и страна обеспечила себя продовольствием на следующий год.

"Мы помогли вовремя провести самую сложную в истории Украины посевную. Благодаря этому собрали уже более 60 млн тонн урожая. И Украина точно обеспечила себя продовольствием на следующий год", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров.

Он подчеркнул, что правительство продолжит поддержку агросектора, который показал невероятную устойчивость. По словам Шмыгаля, за месяцы войны 38 тысячам аграриев было выдано 80 млрд грн.

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"Благодаря "зерновой инициативе" было экспортировано 15 млн тонн продукции, а через дунайские порты Украины более 10 млн тонн", - добавил глава правительства.

Экспорт зерна из Украины в 2022 году

22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции по Черному морю. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Пивденный", а также создание безопасных маршрутов.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

17 ноября стало известно, что реализация "зерновой инициативы" продлена еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами выполнения этой инициативы.

Кроме того, 26 ноября началась реализация новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будут экспортировать в страны Африки и Азии.

Украина планирует отправить из портов по крайней мере 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса и нуждаются в срочной помощи. Предполагается, что каждый корабль с зерном обеспечит потребность в продовольствии в среднем для 90 тыс. человек.

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