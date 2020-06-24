Украина не будет вводить квоты на импорт минеральных удобрений

Украина приняла решение об отказе о введении квот на импорт минеральных удобрений

Межведомственная комиссия по международной торговле отказалась вводить квоты на импорт в Украину минеральных удобрений. Соответствующее решение Комиссии опубликовано в газете "Урядовый курьер" от 24 июня 2020 года.

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Как сказано в решении, Комиссия прекращает специальное расследование относительно импорта в Украину минеральных удобрений независимо от страны происхождения и экспорта без применения специальных мер.

Комиссия отметила, что применение специальных мер противоречит национальным интересам Украины.

Отраслевая ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса, комментируя решение Комиссии напомнила, что о готовности ввести квоты на импорт удобрений в мае этого года заявило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. После этого УКАБ неоднократно обращалась с официальными письмами к президенту и руководителям органов высшей власти Украины по поводу негативных последствий таких нововведений для сельскохозяйственной отрасли страны.

"Квотирование поставок привело бы к созданию искусственного дефицита и, как следствие, резкому повышению цен на продукцию украинских монополистов, производственные мощности которых не в состоянии обеспечить потребности агросектора в минудобрениях", - отметили в УКАБ.

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"Поставлена точка в контраверсионный истории с квотами на минеральные удобрения. УКАБ считает этот шаг единственно правильным решением, которое обеспечивает сохранение национальных интересов Украины, не идет на угоду монополистам и позволит и в дальнейшем продолжать развитие аграрного сектора", - отметил генеральный директор УКАБ Роман Сластен.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило о планах ввести 30% квоту на импорт в Украину азотных удобрений. Аграрные ассоциации выступили против такого решения, опасаясь повышения цен на удобрения вследствие монополизации рынка отечественными производителями.

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