Лидером импорта в Украину являются бананы, которые занимают треть всех поставок фруктов.

В прошлом году Украина импортировала около 1 миллиона тонн различных фруктов, что является рекордом за всю историю независимости страны.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

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"Это исторический максимум по объемам импорта фруктов, что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 8% и в 1,5 раза – показатель пятилетней давности", - говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что в Украину завозятся в основном фрукты и ягоды, которые не могут выращиваться в нашей стране из-за отсутствия необходимого климата.

"Исключение составляют только яблоки, но их доля в общей структуре импорта незначительна - всего 1%", – сообщили в УКАБ.

Безусловный лидер импорта – бананы, которые составляют треть всех поставок фруктов в Украину. В прошлом году в нашу страну завезли более 320 тыс. тонн этих фруктов.

Далее следуют мандарины (187 тыс. тонн, или 19% объема импорта), апельсины (90 тыс. тонн, или 9%), лимоны (65 тыс. тонн, или 7%) и персики (48 тыс. тонн, или 5%).

Наибольшие темпы роста демонстрируют поставки грейпфрутов и хурмы, объемы импорта которых удвоились за последние пять лет. В частности, в 2020 году Украина закупила 40 тыс. тонн хурмы и 39 тыс. тонн грейпфрутов.

Что этому предшествовало

Украина по итогам 2020 года сократила экспорт агропродовольственной продукции в страны Евросоюза на 10,8% – до 6,53 миллиарда евро.

В 2020 году Украина увеличила импорт фруктов на 18% – до 795 миллионов долларов, в основном за счет цитрусовых, бананов и других экзотических плодов, а главным поставщиком экзотических фруктов в Украину стала Турция.

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Автор: Анна Нагорная