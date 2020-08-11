Украина и Беларусь усилят сотрудничество в аграрной сфере

Министр развития экономики Украины Игорь Петрашко подчеркнул, что страны поддерживают постоянный диалог в сфере санитарных и фитосанитарных норм.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко и министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко договорились об углублении торгово-экономического сотрудничества между странами в аграрной сфере.

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Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития по итогам встречи министров.

"Сотрудничество в аграрной сфере, с точки зрения перспектив и возможностей для торговли и отраслевого взаимодействия, имеет особое значение в системе экономических отношений между нашими странами. Украина и Республика Беларусь поддерживают постоянный диалог в сфере санитарных и фитосанитарных норм, что способствует углублению взаимовыгодного сотрудничества между государствами", - приводятся слова Петрашко.

Отмечается, что белорусская делегация прибыла по приглашению посетить масштабную украинскую агропромышленную выставку "АГРО-2020 года", которая будет проходить в Киеве 11-12 августа.

Справка УНИАН. По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, за 5 месяцев 2020 года товарооборот между Украиной и Беларусью составил более 1,5 миллиарда долларов, а за весь 2019 год - около 5,6 миллиарда долларов. За пять месяцев 2020 года товарооборот аграрной продукцией между странами достиг более 213 миллионов долларов.

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