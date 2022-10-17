Президент отметил, что украинский зерновой экспорт должен расширяться, потому что это и средства для посевной.

Украина смогла экспортировать морским путем почти 8 миллионов тонн продовольствия – это более 300 судов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения к украинцам.

"Хотя наши экспортные возможности еще далеко не полные, все же мы смогли экспортировать почти 8 миллионов тонн продовольствия морским путем – это более 300 судов. 60% этого объема было направлено в Африку и Азию. Это глобальная миссия нашей страны: и благодаря украинскому снабжению целые регионы мира сохраняют социальную и политическую безопасность", - сказал он. Видео дня

Президент отметил необходимость расширения украинского зернового экспорта, потому что это и для наших людей рабочие места, и экспортные доходы, а также средства, чтобы провести посевную в следующем году.

"Но и для всего мира – одна из ключевых гарантий стабильности. То, как Украина помогает сохранению нормальной жизни в мире, только усиливает репутацию нашего государства и облегчает нам создание новых связей в разных регионах", - добавил он.

"Зерновая" сделка: что известно

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный". Срок ее действия рассчитан на 120 дней с возможностью пролонгации.

1 августа впервые за период полномасштабной войны из Одессы вышло судно с украинским продовольствием. За все время работы инициативы в направлении Африки было отправлено 1,1 млн тонн продовольствия.