Украинские заводы с начала сезона сахароварения произвели более 980 тысяч тонн сахара.

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 5 сентября с запуском Радеховского сахарного завода, произвели 981,9 тысячи тонн сахара.

Читайте такжеВ Украине меняются цены на продукты: что подорожало, а что стало дешевлеОб этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

"По состоянию на 22 декабря произведено 981,9 тысячи тонн сахара и переработано 7,39 миллиона тонн сахарной свеклы", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, сейчас в Украине работают 30 сахарных заводов.

Что этому предшествовало

Эксперты Экономического дискуссионного клуба (ЭДК) прогнозируют снижение производства сахара в Украине в текущем сезоне (сентябрь 2020 - август 2021) на 20%, а подорожание этого продукта считают неотвратимым.

Производство сахара в Украине в сезоне 2019-2020 годов (сентябрь 2019 - август 2020) составило 1,48 миллиона тонн, что на 19% меньше по сравнению с предыдущим сезоном.

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Автор: Анна Нагорная