Украина получит $200 миллионов от МБРР на сельское хозяйство

Соответствующее соглашение с Международным банком реконструкции и развития было заключено в 2019 году.

Украина начала реализацию программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство", в рамках которой в 2019 году было заключено соглашение с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) о займе в 200 млн долл.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, 20 мая 2020 года, после осуществления Украиной внутригосударственных процедур, соглашение о займе вступило в силу.

"Реализация программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины" позволит Украине смягчить отдельные ограничения на пути к повышению участия частного сектора, в частности малого и среднего бизнеса, в сельскохозяйственном рынке факторов производства и рынке товаров Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что для достижения цели программы запланировано создать Государственный аграрный реестр и открыть к нему доступ широкой общественности; провести инвентаризацию земель государственной собственности и внести сведения о них в Государственный земельный кадастр; разработать методологию разработки планов землепользования для объединенных территориальных громад; провести спутниковое картографирование территории Украины.

Кроме того, программа предусматривает создание автоматизированной системы оповещения об изменениях в Государственном земельном кадастре и усиление системы государственного контроля на государственной границе Украины с учетом требований ЕС и лучших мировых практик. Также предполагается разработка и введение в эксплуатацию интерактивной информационной системы о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины одобрил привлечение кредита от Международного банка реконструкции и развития на сумму 350 млн долл. на восстановление украинской экономики.

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