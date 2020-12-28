Уже в январе в Украине могут начать расти цены на хлеб.

В Украине после Нового года могут снова начать расти цены на хлеб.

Читайте такжеНа украинских рынках ощутимо подешевела свининаОб этом сообщает канал "Украина 24" со ссылкой на гендиректора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Руслана Сластена.

"Рост цены на пшеницу и соответственно на муку как составляющую уже сыграл свою роль, и в дальнейшем не будет влиять на рост стоимости хлеб", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что возможными причинами роста цен на хлеб в январе станет подорожание коммунальных платежей, а также поднятие минимальной зарплаты.

"Ожидается рост стоимости хлеба, но в районе до 5%", - подытожил Сластен.

Он подчеркнул, что стоимость пшеничного хлеба в сетях вполне может быть на уровне 20-24 гривень за килограмм. Рост в 5% означает дополнительно 1-1,5 гривни на стоимости этого хлеба.

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Автор: УНИАН