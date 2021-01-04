Возвращение Минагропрода, рост цен и разочаровывающий урожай: итоги 2020 года в агросекторе Украины

2020 год стал нелегким испытанием для украинского агросектора: засуха и плохой урожай привели к росту цен на продукты питания, которые будут дорожать и в новом году. Все же, были и положительные моменты – правительство возродило Министерство аграрной политики, а Верховная Рада предоставила украинцам право распоряжаться своими угодьями, приняв закон о рынке земли.

Ушедший год был сплошной зоной турбулентности для аграрного сектора Украины, причем эти встряски создавали как проблемы, так и новые возможности.

Под занавес 2020 года правительство решило возродить Министерство аграрной политики и продовольствия, осознав важность профильного ведомства для одной из ключевых отраслей национальной экономики, которая в буквальном смысле кормит не только всю Украину, но значительную часть остального мира.

Главное аграрное ведомство страны было ликвидировано в августе 2019 года путем объединения с экономическим министерством в одну структуру - Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. При этом участники рынка и аграрные ассоциации категорически не поддержали эту идею президента Украины, назвав ее реформаторским популизмом.

Но уже в январе 2020 года сам Владимир Зеленский передумал и заявил, что Минагрополитики нужно вернуть.

«Время показало, что некоторые министерства должны быть разделены. Есть вопросы к Минэкономики, потому что оно занимается и сельскими хозяйством, и всем. Сейчас необходим новый концепт и подход», – заявил глава государства.

После смены состава Кабинета министров в марте прошлого года, новый премьер-министр Денис Шмыгаль стал говорить о возрождении Минагропрода более предметно, подчеркивая, что это нужно сделать как можно скорее. Он заявлял, что формирование полноценного аграрного министерства можно будет ожидать в начале 2021 года.

И вот, за две недели до нового года, 17 декабря, Верховная Рада назначила Романа Лещенко, экс-главу Госгеокадастра, новым министром будущего ведомства. А 28 декабря Кабмин отменил решение о присоединении Минагропрода к Минэкономики, что дало формальный старт созданию самостоятельного ведомства.

«Восстановление исторической справедливости и возобновление профильного министерства – вопрос, который волнует всех без исключения аграриев нашего государства... Одним из приоритетов нового министерства будет наведение порядка в земельных правоотношениях», – сказал Лещенко с трибуны парламента, принимая новую должность.

Также новый министр анонсировал запуск масштабной программы инвестиций в орошение юга Украины, усиленную борьбу с возмещением НДС через «схемы», детенизацию земельных отношений и «нормальное» налогообложение каждого гектара земли.

Отметим, что в одобренном Радой законе о госбюджете на 2021 год на возобновление министерства АПК не заложено ни копейки, и это может тормозить все озвученные инициативы.

Земельная реформа

В ночь на 31 марта прошлого года произошло действительно историческое и долгожданное для Украины событие, запомнившееся как «земельная ночь»: Рада приняла закон об открытии рынка земли.

К этому решению страна шла многие годы. На заключительном этапе, занявшем несколько месяцев, рассмотрение законопроекта тормозила оппозиция, внося бесчисленное количество правок, а уже принятый закон был обжалован в Конституционном суде. К слову, последний пока еще не вынес окончательный приговор относительно того, противоречит ли право распоряжаться своей землей нормам Основного закона Украины.

Финальный вариант закона несколько расходится с изначальными предложениями его инициаторов: продавать и покупать землю смогут только физические лица-граждане Украины (никаких иностранцев!), и только до 100 гектаров в одни руки.

Как отметил премьер-министр Шмыгаль, даже в таком виде открытие рынка позволит уничтожить теневые схемы с землей и положит начало цивилизованным земельным отношениям.

«Снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения - это весомый толчок для развития экономики, фермерства, аграрного комплекса в Украине», - заявил глава правительства.

Ожидается, что рынок сельскохозяйственных земель откроется в июле текущего года. К этому времени депутатам предстоит принять ряд дополнительных земельных законов, а правительству – запустить программы дешевых кредитов, необходимых фермерам для покупки земли.

Параллельно с этим в Украине продолжается децентрализация земельных отношений. В прошлом году Госгеокадастр, следуя указу президента Зеленского, начал процесс передачи всех государственных земель сельхозназначения в коммунальную собственность громад, а это более двух миллионов гектаров.

Также в скором времени завершится общенациональная инвентаризация всей имеющейся в Украине земли, и эта информация будет доступна на интерактивной карте страны.

«Миллионы гектаров земли находятся в тени, на ней выращивается зерно и не уплачиваются налоги… А за последние двадцать лет по схеме бесплатной приватизации было украдено пять миллионов гектаров сельскохозяйственных земель», – признал новый министр АПК Лещенко.

Хочется верить, что эти ошибки начнут исправляться в новом 2021 году.

Плохой урожай

Собрать третий подряд рекордный урожай зерновых украинским аграриям не удалось. Несмотря на оптимистические прогнозы, урожай 2020 года оказался на семь миллионов тонн меньше, чем годом ранее. Всего Украина собрала в прошлом году 65,4 миллионов тонн зерновых, сократив в первую очередь производство ключевых экспортных культур – пшеницы и кукурузы.

Виной всему – аномальная засуха, погубившая часть урожая на юге страны. Многие украинские земледельцы остались без зерна и денег для проведения новой посевной. В одной только Одесской области аграрии понесли убытков на 15 миллиардов гривень, а один из местных фермеров наложил на себя руки из-за потери своего урожая.

«В этом году аграрии собрали меньше зерновых и масличных культур. Но этого буде вполне достаточно, чтобы обеспечить внутренний спрос. Кроме того, экспорт зерновых остается на уровне топ-пять за последний период», - считает заместитель министра экономразвития Тарас Высоцкий.

На этом испытания для аграриев не закончились. Из-за пандемии коронавируса и глобальной продовольственной паники цены на зерновые резко пошли вверх. В частности, кукуруза подорожала в два-три раза, и аграрии, которые ранее заключили форвардные контракты по более низкой цене, отказывались продавать зерно себе в убыток.

К тому же, многие фермеры не могли выполнить обязательства по поставкам из-за порчи или потери урожая вследствие засухи.

Украинский зерновой рынок столкнулся с кризисом, из-за которого страна могла потерять авторитет надежного продавца продовольствия и миллиарды валютных поступлений.

Несмотря на это, в 2020 году Украина сохранила звание второго по величине экспортера кукурузы на мировой рынок и, несомненно, постарается утвердить свою репутацию и в новом году, отправив на экспорт львиную долю собранного зерна.

Только вот из-за худшего урожая зерна для внутреннего потребления останется меньше, что неизбежно приведет к подорожанию ряда продуктов.

Взлет цен на продовольствие

Дефицит зерновых уже подогрел цены на комбикорма, которые составляют значительную часть в себестоимости животноводческой продукции – яиц, молока и мяса.

В Ассоциации животноводов Украины прогнозируют, что высокие цены на куриные яйца – от 30 гривень за десяток, которые наблюдались в декабре, останутся на том же уровне или даже возрастут в начале 2021 года.

«После новогодних праздников спрос потребителей снизится, а вот цена на яйца, скорее всего, увеличится в связи с постепенным сокращением поголовья птицы и продолжением роста цен на рынке сырья», - предупредили эксперты.

Также в начале года вырастут цены на молоко – примерно на пять процентов, подорожают свинина и говядина. А новая вспышка птичьего гриппа, зафиксированная в двух украинских областях в декабре, может повлечь рост цен на курятину и поставить под вопрос экспорт птицы из страны.

Согласно расчетам «Украинского клуба аграрного бизнеса», в ближайшие месяцы также следует ожидать постепенного роста цен на крупы и муку – ориентировочно на десять процентов. К тому же, эксперты допускают подорожание отечественного пива, водки и других крепких алкогольных напитков.

Кроме того, из-за засухи Украина собрала довольно скудный урожай сахарной свеклы, в связи с чем, сократит производство сладкого песка на двадцать процентов, что непременно приведет к его подорожанию.

Впрочем, слишком опасаться за свой кошелек гражданам нашей страны не стоит – подорожание продуктов происходит постоянно, и чаще всего незаметно для обычного потребителя.

Надежды на лучшее

Все же, наступивший 2021 год обещает быть намного лучшим, чем предыдущий.

Украина, как и весь остальной мир, постепенно привыкает к жизни в условиях пандемии. Бизнес, в том числе, аграрный адаптировался к новым санитарным нормам и авральным режимам работы. Наши сограждане научились жизнь в условиях локадуна и вряд ли допустят повторения продовольственной паники, как в марте 2020 года, когда с полок магазинов разметали гречку, сахар и туалетную бумагу, искусственно создавая дефицит товаров.

Если правительство выполнит обещания, то в новом году в Украине развернется масштабная программа по строительству оросительных систем, и засуха больше не будет приговором для фермеров.

Кроме того, в 2021 году правительство расширило государственную поддержку новых направлений – садоводства, хмелеводства, виноградарства, органического производства, так что этот год может стать началом новой жизни для этих отраслей.

«Прошлый год стал нетипичным для Украины с точки зрения экономической ситуации и ограничений из-за COVID-19, а также форс-мажорных погодных условий. Несмотря на все, что произошло в 2020 году, сельскохозяйственное производство в Украине останется профицитным», – резюмировал заместитель министра экономразвития Высоцкий.

Украинские аграрии вошли в 2021 год с новыми надеждами и усвоенными уроками прошлого. Теплая зима и своевременная посевная кампания пока создают хорошие условия для нового рекордного урожая. А приближающееся открытие рынка земли станет новым интересным опытом для украинских землевладельцев. Посмотрим, что из этого выйдет.

Анна Нагорная

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter