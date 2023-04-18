Право собственности РФ и подконтрольных ей лиц на национальные богатства Украины представляет прямую угрозу национальным интересам.

В парламенте Украины предлагают запретить гражданам России приобретать право собственности на землю, леса, недра и водные объекты Украины.

В ВР зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью защиты права собственности украинского народа" (регистрационный номер 9218), одним из авторов которого является председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Законопроектом предусматривается установить для государства-агрессора и его граждан, юридических лиц и международных объединений, организаций, созданных и зарегистрированных в соответствии с законодательством России, запрет приобретать право собственности на землю, земельные участки, леса, недра, пользоваться водными объектами. При этом предполагается, что такие лица обязаны в трехмесячный срок со дня вступления в силу данного закона провести отчуждение права собственности на такие объекты.

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В пояснительной записке к законопроекту сказано, что предусмотрены изменения в Земельный кодекс Украины, в соответствии с которыми также не допускается продажа земельных участков государственной или коммунальной собственности.

Кроме того определяется, что любая деятельность государства-агрессора и россиян запрещена в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

В пояснительной записке сказано, что Россия 24 февраля 2022 года начала полномасштабную войну против Украины, убивая мирных жителей, разрушая гражданскую инфраструктуру.

При таких обстоятельствах право собственности РФ и подконтрольных ей лиц на природные ресурсы (национальные богатства) Украины представляет прямую угрозу национальным интересам.

В записке отмечается, что большинство россиян поддерживают войну против Украины. Приводятся данные, что по состоянию на конец февраля 2023 года 77% поддерживали "действия российских вооруженных сил в Украине" (год назад - 68%), не поддерживали – 17% (год назад - 23%).

Воойна и рынок земли в Украине

1 июля 2021 года в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До вторжения России в Украину планировалось, что до 2024 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

По данным платформы "Опендатабот", по состоянию на май 2022 года более 160 тыс. га земли в Украине находились в аренде и 32 тыс. га - в собственности компаний, имеющих хотя бы одного владельца-резидента РФ.

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