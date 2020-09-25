Планируется, что в этом году будут работать 33 сахарных завода.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает, что производство сахара в Украине в текущем маркетинговом году (МГ, сентябрь 2020 - август 2021) будет на уровне 1,2 миллиона тонн, что на 19% меньше, чем в предыдущем сезоне (1,48 миллиона тонн).

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Об этом говорится в сообщении министерства.

"Прогнозируемое производство сахара в 1,2 миллиона тонн полностью обеспечивает потребность внутреннего рынка за счет собственного производства", - отмечают в Минэкономразвития.

Также сообщается, что задержка сбора сахарной свеклы на 2-3 недели из-за погодных условий не скажется на объемах урожая. В этом году в стране планируют заработать 33 сахарных завода – на 2 больше, чем в прошлом году.

В сообщении приводятся данные Госстата, согласно которым в 2020 году площади посева сахарной свеклы составили 218,9 тысячи га – на уровне прошлого года. Переходящие остатки на начало 2020/21 МГ составляют 60-70 тысяч тонн на промышленных предприятиях и 40-50 тысяч тонн на предприятиях оптовой и розничной торговли.

Что этому предшествовало

Производство сахара в Украине в сезоне 2019-2020 годов (сентябрь 2019 - август 2020) составило 1,48 миллиона тонн, что на 19% меньше по сравнению с предыдущим сезоном.

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Автор: Анна Нагорная