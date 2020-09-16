Украинские сахарозаводы уже произвели 12 тысяч тонн сахара / REUTERS
Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 5 сентября с запуском Радеховского сахарного завода, произвели 12 тысяч тонн сахара.
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Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".
"По состоянию на 16 сентября изготовлено 12 тысяч тонн сахара и переработано 114,1 тысячи тонн сахарной свеклы", – говорится в сообщении.
Согласно сообщению, по состоянию на текущую дату в Украине работают 4 сахарных завода.
Что этому предшествовало
- Производство сахара в Украине в сезоне 2019-2020 годов (сентябрь 2019 - август 2020) достигло 1,48 миллиона тонн, что на 19% меньше по сравнению с предыдущим сезоном.
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