В Украине к работе уже приступили 4 сахарных завода.

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 5 сентября с запуском Радеховского сахарного завода, произвели 12 тысяч тонн сахара.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

"По состоянию на 16 сентября изготовлено 12 тысяч тонн сахара и переработано 114,1 тысячи тонн сахарной свеклы", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по состоянию на текущую дату в Украине работают 4 сахарных завода.

Что этому предшествовало

Производство сахара в Украине в сезоне 2019-2020 годов (сентябрь 2019 - август 2020) достигло 1,48 миллиона тонн, что на 19% меньше по сравнению с предыдущим сезоном.

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Автор: Анна Нагорная