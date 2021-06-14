Участники рынка заявляют, что мясные и молочные предприятия Украины вынуждены останавливать производство или находить налоговые схемы, чтобы выжить.

Представители мясной и молочной отраслей Украины призывают народных депутатов срочно вернуть старую систему налогообложения в агросекторе со справедливой уплатой НДС – с 1 марта ставка данного налога была снижена до 14% с 20% для производителей ряда аграрного сырья, но не для переработчиков, которые несут вынужденные убытки.

Об этом было заявлено на пресс-конференции в УНИАН, на которой присутствовали:

глава Совета ассоциации "Мясной отрасли" Александр Скорик и исполнительный директор ассоциации Николай Бабенко, председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский, глава Совета Ичнянского молочно-консервного комбината Сергей Запорощук, а также заведующий отделом финансово-кредитной и налоговой политики ННЦ «Институт аграрной экономики» Леонид Тулуш.

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«В Верховной Раде уже есть новая законодательная инициатива по корректированию несправедливости в законе №1115-IX. Сниженная ставка НДС уже привела к тому, что население Украины переплачивает до 10 лишних гривен за килограмм мяса», – сообщил Бабенко.

В данном законе производителям мяса и молока предложили платить 14% НДС на живых свиней, крупный рогатый скот и молоко-сырье. Но, как отметил Александр Скорик, на практике получилось, что производители продуктов начали доплачивать своими деньгами 7,2%, из которых 6% - разница между ставками на сырье и конечный продукт, плюс 1,2% НДС на 6% наценки.

«Отрасль оказалась практически на грани банкротства, некоторые предприятия вынуждены останавливать производство или находить какие-то схемы – не чтобы заработать, а просто чтобы выжить. Возвращение 20%-ной ставки НДС на всю цепочку производства устроит всех. Это также позволит снизить цены для конечного потребителя», – сказал Скорик.

По словам эксперта, в Украине активизировались нелегальные мясные цеха, а на рынке появилось больше фальсификата, с которым честным производителям сложно конкурировать из-за дешевизны.

Как подчеркнул Вадим Чагаровский, снижение ставки НДС парадоксальным образом привело к повышению цен на конечную продукцию.

«На трети молочных предприятий произошло не снижение цены, а повышение – поскольку в Украине существует дефицит молока-сырья, никто из производителей не захотел снижать его стоимость на предложенные 6%. По нашим оценкам, потери молокоперерабатывающей отрасли за год составят 1 млрд грн. Поэтому очень правильно, что появился законопроект о возвращении прежней ставки», – отметил эксперт.

По словам Леонида Тулуша, снижение НДС только на одном этапе, а не по всей цепочке производства мяса и молока – украинское "ноу-хау", которое экономически не обосновано и ни в одной другой стране не применяется.

«Возвращение прежней ставки НДС укрепит конкурентоспособность предприятий, которые работают законно и платят этот налог, перед теми, которые не платят. Мы призываем депутатов проголосовать за эти изменения за основу и в целом до конца текущей сессии Верховной Рады, чтобы не переносить принятие закона на осень», – сказал он.

Снижение ставки НДС

22 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС с 20% до 14% на операции по поставкам на таможенной территории Украины и ввозу в страну отдельных видов сельскохозяйственной продукции.

Право на сниженную процентную ставку НДС получили следующие виды продукции: крупный рогатый скот, свиньи, пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, семена льна, рапса, семена подсолнечника, семена и плоды других масличных культур, сахарная свекла и др.

При этом министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко предложил снизить ставку НДС до 14% на всю группу сельхозтоваров.

Позднее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что перерабатывающая отрасль несет "шокирующие" убытки после снижения НДС на некоторые виды сырья.

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Автор: Анна Нагорная