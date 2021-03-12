Оптимальные условия для начала полевых работ прогнозируются на период с 18 по 25 марта.

Массовая посевная кампания в Украине может начаться в конце марта, а оптимальные условия для начала полевых работ прогнозируются на период с 18 по 25 марта.

Читайте такжеПарламент на следующей неделе планирует завершить земельную реформу в УкраинеОб этом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

"В этом году идеальных условий не будет, но они будут близки к средним многолетним значениям. После выходных, 15-17 марта, ожидаются дожди по всей территории Украины. Циклон с умеренными дождями может переместиться также и в южные области: в марте засухи на юге не будет. После осадков ожидается потепление до 7-9 градусов в зависимости от области. Примерно с 18 по 25 марта ожидается солнечная, сухая погода, сложатся хорошие условия для мартовского посева. Сильной жары в марте не ожидается", - рассказала эксперт.

По мнению Адаменко, говорить о рекордном урожае пока рано, хотя предпосылки для него уже есть.

"Сейчас мы можем говорить только об уже посеянных озимых зерновых. А они хорошо перезимовали в большинстве областей с минимальными потерями", - подчеркнула она.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует урожай зерновых культур в Украине в 2021 году на уровне рекордного показателя 2019 года – 75 миллионов тонн.

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Автор: Анна Нагорная