На стоимость продовольствия повлияет третья волна пандемии коронавируса и качество урожая.

Весной украинке предстоит очередное повышение цен на продукты. Эксперты ожидают роста цен на муку, хлеб, бакалею, подсолнечное масло и борщевой набор.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что продолжат дорожать яйца, особенно накануне Пасхи.

"Учитывая логистику и торговую наценку, яйцо уже не может стоить дешевле 3,5 грн/шт. Также начинается весеннее подорожание овощей и фруктов. Они будут стоить меньше, чем год назад, но больше, чем в январе", - рассказал он.

Глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко добавил, что весной заметно вырастут цены на муку, макароны, хлебобулочные изделия, крупы, сахар и подсолнечное масло.

Отмечается, что на стоимость продуктов также повлияет третья волна пандемии коронавирус и качество урожая.

Что этому предшествовало

В Украине взлетели цены на свинину. В феврале рост цен составил более 20%.

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Автор: УНИАН