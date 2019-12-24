Нет оборотных средств на выкуп зерна: зернотрейдеры заявляют о проблемах с возмещением НДС

В условиях дефицита оборотных средств аграрии не смогут закупить все необходимое для своевременного проведения мероприятий в рамках весенней посевной кампании.

В декабре из-за искусственных проверок, назначенных компаниям-экспортерам, у них возникли проблемы с возмещением НДС.

Об этом в статье 112.ua "Фокус с дырой: Как Кабмин переложил проблему пустой казны на плечи бизнеса" сообщил президент "Украинской зерновой ассоциации" Николай Горбачев.

"В этом месяце возникли проблемы с возмещением НДС: компаниям-экспортерам назначают дополнительные проверки. Мы надеемся, что в январе проблема решится. В прошлом году, в декабре, была аналогичная ситуация", - сказал Горбачев. Он добавил, что возмещение НДС – это общемировая практика, которая применяется во многих странах с целью стимуляции предприятий, которые производят продукцию для экспортных рынков и являются поставщиками валюты в страну. Практика необходима для сохранения рабочих мест и динамики приростов объемов производства.

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В связи с тем что из-за невозврата НДС зернотрейдеры сейчас ограничены в финансовых средствах, аграрии, которые уже несколько месяцев не могут получить выплаты по бюджетным программам господдержки, ограничены и в возможности получить средства от продаж зерна, которые традиционно активизируются к концу года.

Таким образом, в условиях дефицита оборотных средств аграрии не смогут закупить все необходимое для своевременного проведения мероприятий в рамках весенней посевной кампании, из-за чего сроки проведения комплекса работ могут сдвинуться, что приведет к определенным потерям в объемах урожая. Немаловажно, что сельхозпроизводителей поставили в ситуацию дефицита средств накануне самой резонансной реформы – открытия рынка земли, сообщают в "Украинской аграрной конфедерации".

Как сообщалось ранее, ситуация с невыплатой НДС нанесет серьезнейший удар по экономике. Особенно болезненным он будет для металлургов. Вследствие сложившейся ситуации люди в крупных промышленных городах могут остаться на Новый год без зарплат.

Ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире "112 Украина" заявил, что в нынешней ситуации крупным промышленным предприятиям в отрасли пора объявить чрезвычайную ситуацию.

Стоит отметить, что самые большие проблемы с возмещением НДС были во времена правительства Николая Азарова, когда выплаты были фактически приостановлены. Это привело к значительному снижению рентабельности в крупнейших металлургической и аграрной отрасли, смежных отраслях. В течении как минимум последних двух лет государство исправно возмещало НДС крупным промышленным предприятиям. Внезапное и ничем не обоснованное прекращение своевременного возврата НДС промышленникам приведет к дестабилизации экономики и может нанести сильный удар по репутации нового президента и его команды.

"Сложившаяся ситуация выглядит как диверсия против власти, в том числе – против принципов поддержки бизнеса, задекларированных президентом Украины", - заявили в объединении "Укрметаллургпром".