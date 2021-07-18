Среди стран Евросоюза самые низкие цены на пищевые продукты зарегистрированы в Восточной Европе, а самые высокие - в Центральной Европе и Скандинавии.
Об этом свидетельствуют данные Европейской службы статистики Eurostat, сообщает "Европейская правда".
В частности, самые дешевые пищевые продукты и неалкогольные напитки зафиксированы в Румынии (66% от среднего уровня по ЕС), Польше (68%), Венгрии (80%), Болгарии (81%) и Литве (84%).
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А самые высокие цены на продукты и неалкогольные напитки - в Дании (129%), Люксембурге (126%), Австрии (125%), Швеции (121%) и Финляндии (119%).
Самый дорогой алкоголь и табак в ЕС - в Ирландии, где цены составляют 187% от среднеевропейских. Также в тройку самых дорогих входят Финляндия - (158%) и Швеция (136%).
Самые дешевые алкоголь и табак в Болгарии (61%), Венгрии (69%), Польше (70%) и Румынии (75%).
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