Самые дешевые пищевые продукты и неалкогольные напитки зафиксированы в Восточной Европе.

Среди стран Евросоюза самые низкие цены на пищевые продукты зарегистрированы в Восточной Европе, а самые высокие - в Центральной Европе и Скандинавии.

Об этом свидетельствуют данные Европейской службы статистики Eurostat, сообщает "Европейская правда".

В частности, самые дешевые пищевые продукты и неалкогольные напитки зафиксированы в Румынии (66% от среднего уровня по ЕС), Польше (68%), Венгрии (80%), Болгарии (81%) и Литве (84%).

Читайте такжеЗа границей украинское масло два раза дешевле: сколько стоят продукты в Польше и Чехии (фото)

А самые высокие цены на продукты и неалкогольные напитки - в Дании (129%), Люксембурге (126%), Австрии (125%), Швеции (121%) и Финляндии (119%).

Самый дорогой алкоголь и табак в ЕС - в Ирландии, где цены составляют 187% от среднеевропейских. Также в тройку самых дорогих входят Финляндия - (158%) и Швеция (136%).

Самые дешевые алкоголь и табак в Болгарии (61%), Венгрии (69%), Польше (70%) и Румынии (75%).

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий