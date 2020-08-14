Экономика Евросоюза упала на рекордные 14% - Eurostat
18:03, 14 августа 2020Финансы
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По сравнению с первым кварталом этого года экономика сократилась на 11,7%.
Экономика Евросоюза продолжает сокращаться / REUTERS
Экономика Европейского Союза во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на рекордные 14,1% с 1995 года, когда такая статистика начала публиковаться.
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Об этом сообщила статистическая служба Европейского Союза Eurostat.
По сравнению с первым кварталом этого года экономика сократилась на 11,7%.
Сокращение экономики ЕС
В частности, экономика еврозоны (страны, где национальной валютой является евро) во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилась на 15%, по сравнению с первым кварталом этого года – на 12,1%.
Прогноз по мировой экономике
- Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 прогнозирует падение мирового ВВП в 2020 году на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, что хуже апрельского прогноза агентства на 2,7 процентных пункта.
- По мнению министра финансов Украины Сергея Марченко, экономика Украины по итогам текущего года упадет не более чем на 5%.
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