Экономика Евросоюза упала на рекордные 14% - Eurostat

По сравнению с первым кварталом этого года экономика сократилась на 11,7%.

Экономика Европейского Союза во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на рекордные 14,1% с 1995 года, когда такая статистика начала публиковаться.

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Об этом сообщила статистическая служба Европейского Союза Eurostat.

По сравнению с первым кварталом этого года экономика сократилась на 11,7%.

Сокращение экономики ЕС

В частности, экономика еврозоны (страны, где национальной валютой является евро) во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилась на 15%, по сравнению с первым кварталом этого года – на 12,1%.

Прогноз по мировой экономике

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 прогнозирует падение мирового ВВП в 2020 году на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, что хуже апрельского прогноза агентства на 2,7 процентных пункта.

По мнению министра финансов Украины Сергея Марченко, экономика Украины по итогам текущего года упадет не более чем на 5%.

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Автор: Павел Степанец