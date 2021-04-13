Приказ министерства регулирует маркировку минеральных вод и вод из источников.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило гигиенические требования к производству минеральных и родниковых вод.

Соответствующий приказ подписал министр Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба ведомства.

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Согласно сообщению, приказом определяются гигиенические требования к производству и обращению воды природной минеральной и воды из источников; оборудованию, которое для этого используется; обработке минеральной и родниковой воды.

Также приказ регулирует маркировку вод и применение к ним отдельных видов маркировки, например: «Стимулирует пищеварение», «Подходит для приготовления пищи для младенцев» и другие.

Требования не будут применяться к воде, которая используются для лечебных целей, а также вод, потребляемых людьми в месте их добычи, или в месте их естественного выхода на поверхность.

«Приказ позволит ввести европейские требования к природным минеральным водам, устранить барьеры для инвестиций в производство таких вод в Украине и создать условия для добросовестной конкуренции на рынке», - отмечается в сообщении Минэкономики.

Новые требования вступят в силу через три месяца.

Что этому предшествовало

Ранее Минэкономики утвердило рекомендации для производителей мороженого.

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Автор: Анна Нагорная