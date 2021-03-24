Рекомендации содержат пошаговые инструкции, касающиеся требований о состоянии помещений, безопасности воды и льда, чистоты поверхностей, здоровья и гигиены персонала, маркировки пищевых продуктов и тому подобное.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердило рекомендации для операторов рынка пищевых продуктов, в управлении которых находятся мощности по производству и обороту мороженого.

Об этом говорится в сообщении министерства.

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Отмечается, что документ разработан в сотрудничестве с Ассоциацией украинских производителей "Мороженое и замороженные продукты".

Рекомендации призваны разъяснить производителям мороженого, как выполнять требования законодательства Украины по безопасности и отдельным показателям качества пищевых продуктов. Они содержат пошаговые инструкции, касающиеся требований: планирования, состояния помещений и коммуникаций на мощностях; безопасности воды, льда, пара; чистоты поверхностей; здоровья и гигиены персонала; маркировки пищевых продуктов и тому подобное.

"Это поможет производителям избежать ошибок и необоснованных затрат при внедрении системы НАССР (международная система стандартов безопасности - УНИАН), построить эффективную систему НАССР и чувствовать себя уверенно во время прохождения мероприятий официального контроля. Мы как потребители тоже будем иметь выгоду от этого – мороженое будет не только вкусным, но и безопасным", – приводятся в сообщении слова заместителя министра Сергея Глущенко.

Что этому предшествовало

22 марта 2021 года Госпродпотребслужба анонсировала запуск национальной программы контроля качества молока.

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Автор: Анна Нагорная