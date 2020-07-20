Сельхозпроизводство в Украине в этом году упало почти на 20%

Сельскохозяйственные предприятия сократили производство на 26,7%, а хозяйства населения - на 8,4%.

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июне 2020 года сократилось на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период сократили производство на 26,7%, а хозяйства населения - на 8,4%.

Производство растениеводческой продукции всеми субъектами АПК сократилось на 66,8%, тогда как производство животноводческой продукции - сократилось на 2,2% по сравнению с январем-июнем 2019 года.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, сельхозпроизводство в Украине в 2019 году выросло на 1,1%. При этом предприятия увеличили производство на 3,3%, а хозяйства населения - сократили на 2%.

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