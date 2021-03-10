В прошлом году производство сахара сократилось до 982 тысяч тонн, что на 34% ниже показателя предыдущего года, и в два раза меньше показателя 2016 года.

Объемы производства сахара в Украине за последние пять лет сократились вдвое.

Читайте такжеМед, мороженое и гречка: рекорды украинского экспорта в 2020 годуОб этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

"В 2020 году в Украине было произведено 982 тысячи тонн сахара, что на 34% ниже аналогичного показателя 2019 года и в два раза меньше объемов производства пятилетней давности. Причинами такого сокращения послужили уменьшение объемов производства сахарной свеклы в Украине и низкие цены на сахар на украинском и мировом рынках в предыдущие годы", - говорится в сообщении.

В прошлом году в Украине собрали 8,3 миллиона тонн сахарной свеклы, что на 19% меньше 2019 года, вследствие сокращения посевных площадей. К тому же, неблагоприятные погодные условия задерживали уборку урожая.

"Произведенный в Украине сахар идет на удовлетворение внутренних потребностей и на экспорт. Оба этих каналы реализации в последние годы сократились. За последние пять лет уровень потребления сахара на человека сократился на 19% и в 2019 году составил 28,8 килограмма в год. В 2020 году было экспортировано 151 тысяча тонн сахара, что на 36% меньше предыдущего года", - отмечают в УКАБ.

В то же время, за последние годы Украина импортировала минимальное количество сахара: на уровне 1-2 тысячи тонн в год. По информации УКАБ, для избежания дефицита на внутреннем рынке и стабилизации цен Министерство экономики рассматривает вариант установки квоты на импорт сахара-сырца из тростника.

Согласно сообщению, мировые цены на сахар постепенно падали с 2016 года, и в начале 2020 года цены на этот продукт обвалились на 48%.

"Однако, начиная с февраля 2020 года, цены на сахар начинают расти. Рост цен на мировом рынке дает основания надеяться на восстановление объемов производства сахара как для внутренних потребностей, так и для увеличения экспортных отгрузок в соответствии с потребностями мирового рынка", - подчеркивают в УКАБ.

Что этому предшествовало

Украина в январе 2021 года экспортировала 1,79 тысячи тонн сахара на сумму 919 тысяч долларов, что почти в 10 раз меньше, чем в январе прошлого года (17,4 тысячи тонн).

Согласно исследованию Киевской школы экономики, цены на сахар в Украине выросли в январе 2021 года, по сравнению с январем 2020 года, на более чем 50%.

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Автор: Анна Нагорная