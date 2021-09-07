Согласно прогнозу, стоимость килограмма сахара может снизиться на 5-7 гривень или больше.

Цены на сахар в Украине в ближайшее время могут снизиться до 22-25 гривен за килограмм с нынешних 30 гривен, но не опустятся ниже 20 гривен из-за ряда причин.

Об этом рассказал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен, сообщает пресс-служба ассоциации.

По его словам, снижение цен на сахар ожидается в связи с началом нового сезона сахароварения. На сегодняшний день в Украине переработку сахарной свеклы запустили два завода из 30, которые планировали работать в этом сезоне.

"Цены на сахар, вполне возможно, в ближайшее время снизятся до 22-25 грн/кг, но в то же время ниже 20 грн/кг цена вряд ли будет из-за ряда других факторов – таких, как высокие цены на сахар на мировом рынке", – пояснил Сластен.

Читайте такжеВ Минэкономики ожидают увеличение производства сахара: что будет с ценами

Как сообщал УНИАН, цены на сахар в Украине за год выросли более чем на 80%, при этом продукт в нашей стране стоит в два раза дороже, чем в Европе.

Производство сахара в Украине за прошлый сезон (сентябрь 2020 - август 2021) сократилось до 1,1 млн тонн, что на треть меньше по сравнению с предыдущим сезоном (1,48 млн тонн). Из-за дефицита сахарной свеклы страна импортировала как сырье, так и готовый сахар.

В этом сезоне (сентябрь 2021 - август 2022) в Министерстве экономики Украины ожидают увеличения производства сахара – до 1,4 млн тонн, что на 30% больше, чем в прошлом сезоне.

Автор: Анна Нагорная