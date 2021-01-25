Суммарно на долю импортеров приходится 82% всех отгруженных партий, при этом доля Китая составляет 40%, а ЕС — 31%.

Украина в октябре–декабре 2020/21 МГ отгрузила на внешний рынок около 8,8 млн т кукурузы, что на 8% уступает аналогичному показателю сезона-2019/20 (9,5 млн т).

Об этом говорится в сообщении ИА «АПК-Информ».

Читайте такжеУкраина экспортировала более 27 миллионов тонн зерновых

При этом, ключевым импортером украинской зерновой в отчетный период являлся Китай, нарастивший закупки в 2,8 раза относительно уровня аналогичного периода 2019/20 МГ — до 3,6 млн т.

Вторую позицию занял ЕС, сокративший закупки кукурузы из Украины на 39%, до 2,7 млн т. Замыкает ТОП-3 рейтинга импортеров Египет, который в октябре-декабре импортировал 900,4 тыс. т кукурузы из Украины (-19% от прошлогоднего уровня).

Суммарно на долю импортеров приходится 82% всех отгруженных партий, при этом доля Китая составляет 40%, а ЕС — 31%.

Также отмечается, что в текущем сезоне потенциал экспорта кукурузы из Украины оценивается аналитиками на уровне 22 млн т, что на 23% уступает результату 2019/20 МГ (28,7 млн тонн).

Что этому предшествовало

Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что ситуация с продуктами, которые являются основой отечественного экспорта - зерновые, масличные, руда и металл, довольно обнадеживающие, что дает основания положительно оценивать перспективы 2021 года.

По данным Гостаможслужбы, по состоянию на 15 января 2021 года Украина экспортировала 27,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН