Трудно представить наш рацион без картошки. Вареная, жаренная, тушенная, запеченная - что только не делают умелые хозяйки с этим универсальным овощем. Предлагаем узнать, как получить супер урожай картофеля и обеспечить себя на всю зиму.

В этом году, когда в Украине продолжается полномасштабная война с Россией, урожай овощей и фруктов имеет особое значение. Каждый украинец уже почувствовал на себе дефицит помидоров, черешни и других продуктов из-за оккупации юга страны. И если без херсонских арбузов еще можно обойтись, то вот заменить картофель или совсем от нее отказаться будет намного сложнее.

Поэтому предлагаем вас разобраться более подробно, почему урожай картофеля не всегда бывает высоким, как вырастить супер урожай картофеля на небольшой площади, чем удобрять картофель для хорошего урожая и другие секреты выращивания картофеля своими руками.

Как получить супер урожай картофеля

На урожайность картофеля влияет большое количество факторов. Эксперты советуют обратить внимание на качество семенного материала: важно, чтобы выбранный вами сорт соответствовали условиям вашего региона.

Чем подкормить картофель для роста клубней? Умелые огородники предлагают сделать на нем надрезы (как поперечные, так и кольцевые, главное, чтобы оставалась небольшая перемычка шириной в 1 см) - благодаря этому способу питательные вещества равномерно распределятся по глазкам картофеля.

Кроме того, некоторые дачники удобряют картофель только навозом, в котором много азотистых веществ. Однако культура нуждается также и в калии, фосфате, магнии и кальции: все микроэлементы должны быть сбалансированы, а почва должна содержать и бор, медь, марганец и цинк.

Так же стоит обратить внимание на то, что клубни картофеля могут замедлить свой рост, если корневой системе не будет хватать пространства и питательных веществ. В частности, если вы хотите вырастить высокий урожай картофеля на небольшой площади, учтите, что густота посадки картофеля должна быть максимально оптимальной: от 45 тыс. кубометров на 1 гектар до 55 тыс. кубометров на 1 гектар.

Вместе с тем стоит обратить внимание и на глубину посадки картофеля: если высаживать картофель глубоко, он сформирует длинный стебель под землей и широкую корневую систему. Благодаря этому культура будет получать большое количество питательных веществ.

Мелкую картошку рекомендуется высаживать на уровне 5-6 см, среднюю – на 10-11 см, а крупную – на 12+ см.

Огородники так же напоминают, что картофель, как и многие другие овощи, нуждается в регулярном потоке воздуха. Именно для этого они советуют регулярно окучивать и разрыхлять почву.

Как вырастить картофель за 3 недели

До конца лета осталось чуть больше месяца. И если вы вдруг не успели посадить картофель, у вас есть отличная возможность вырастить ее до начала холодов. Как? Рассказываем.

Во-первых, чтобы получить ранний урожай картошки, нужно подобрать сорта с коротким сроком вегетации: ранние (50-60 дней) и ультраранние (45-55 дней). Чтобы получить супер урожай картофеля до холодов (а картофель можно убирать с грядки и в октябре, ведь в последнее время в Украине довольно-таки теплый сентябрь), вам нужно выбрать как можно ранний сорт. Смело рекомендуем такие сорта картофеля: Ривьера, Импала, Каррера.

Во-вторых, чтобы картофелины быстрее проросли, аграрии советуют использовать влажное проращивание в компостированных опилках или торфоперегнойной смеси. При таком проращивании нужно засыпать дно ящика опилками до 4 сантиметров и уложить туда пророщенные клубни, засыпая этой же смесью. После чего следует полить картофель теплой водой с медным купоросом (1 чайная ложка на 10 л воды).

Так же, стоит учесть, что посадка картофеля в июле имеет свои особенности: почва местами слишком сухая. Если её не увлажнить, клубни не будут нормально развиваться. Поэтому, в отсутствии дождей, грядки поливают таким образом, чтобы грунт был влажным на глубине 40–50 см. Клубни сажают через 2–4 дня после полива.

После посадки картофеля так же необходимо следить за влажность почвы. опытные садоводы советуют использовать мульчирование - покрывать поверхность грунта соломой, перегноем, мульч-бумагой или переработанными отходами для защиты почвы от пересыхания и перегрева. Так вы сможете сохранить почву с картошкой влажной более длительное время.

Убирать супер урожай молодого картофеля начинаем, когда закончилось цветение и нижние листья пожелтели.

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