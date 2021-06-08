Также в 2022-2024 годах малый и средний бизнес получит доступ к 13,3 млрд грн в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и гарантий Фонда развития предпринимательства.

Кабинет министров Украины планирует в течение следующих трех лет выделить аграриям государственную поддержку в размере 13,5 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба Министерство финансов, об этом рассказал заместитель министра Денис Улютин со ссылкой на принятую правительством Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

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«Бюджетная декларация на 2022-2024 годы предусматривает, что в течение следующих трех лет аграриям будет доступна государственная поддержка в общем объеме 13,5 млрд грн», - цитирует пресс-служба Улютина.

По его словам, это означает, что уже сейчас около 9000 предприятий могут активно планировать свою деятельность и определяться совместно с профильным министерством, какая именно поддержка им необходима: удешевление кредитов и приобретение сельхозтехники, развитие фермерских хозяйств, развитие животноводства, садоводства, виноградарства и тому подобное.

Замминистра отметил, что за следующие три года малый и средний бизнес получит доступ к 13,3 млрд грн в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» и гарантий Фонда развития предпринимательства, а также к 10 млрд грн ежегодно благодаря частичному гарантированию государством их долговых обязательств через инструмент портфельных гарантий.

Бюджетная декларация: что необходимо знать

Кабинет министров 31 мая 2021 года одобрил Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Документ содержит общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной заработной платы, прожиточного минимума и другие цели государственной политики.

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Автор: Богдан Слуцкий