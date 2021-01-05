В 2020 году было освоено 99,3% средств программы.

Государственная поддержка АПК в 2020 году была наиболее эффективной за последние годы, почти весь ее бюджет в 4 миллиарда гривень был освоен.

Читайте такжеПравительство Украины предусмотрит 500 миллионов гривень на земельную реформуОб этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"По состоянию на 30 декабря 2020 аграриям начислено 3,97 миллиарда гривень финансовой поддержки, что составляет 99,3% всех средств. Такую максимальную эффективность имеем впервые за последние годы", - написал он.

При этом в 2019 году было освоено 88% средств программы господдержки, а в 2018 году - 82,8%.

Высоцкий отметил, что принятый Верховной Радой в 2020 году закон о расширении господдержки сельхозпроизводителей (№3295) совершенствует помощь аграриям, расширяет круг потенциальных получателей поддержки в сфере органического производства, аквакультуры, овощеводства, ягодоводства, козоводства, орошения, а также вводит возможность поддержки производителей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Что этому предшествовало

Кабинет министров в государственном бюджете на 2021 год предусмотрел 4,7 миллиарда гривень на поддержку агропромышленного комплекса, что на 700 миллионов гривень больше, чем в госбюджете на 2020 год.

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Автор: Анна Нагорная