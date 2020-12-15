В ближайшее время в Украине будет преобладать температура, близкая к нулю, что не позволит корке разрушиться.

Ледяная корка на полях, образовавшаяся во второй декаде декабря, создает угрозу посевам озимых зерновых под урожай 2021 года.

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Об этом сообщают аналитики УкрАгроКонсалт.

"После ледяного дождя в северной и восточной части Украины на полях образовалась ледяная корка, которая составляет потенциальную угрозу для посевов озимых культур. Корка препятствует дыханию растений и повышает вероятность гибели растений в случае, если сохранится на длительное время", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, в ближайшее время будут преобладать температуры около нуля градусов, что не позволит корке разрушиться. В случае, если прогнозы оправдаются и корка сохранится более четырех недель, это может привести к гибели значительной части посевов.

Что этому предшествовало

По данным общественного союза "Аграрный союз Украины", потери сельхозпроизводителей Украины из-за засухи и заморозков в 2020 году могут достичь 118 миллиардов гривень.

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Автор: Анна Нагорная