Компания Lactalis надеется расширить бизнес в Украине благодаря покупке ТМ "Шостка" и других.

Французская молочная корпорация Lactalis Group завершила покупку бизнеса корпорации Bel Group в Германии, Италии и Украине, в том числе европейского бренда Leerdammer и крупнейшего украинского производителя сыров Bel Shostka Ukraine (ТМ "Шостка", "Весела коривка", "Kiri").

Согласно сообщению Bel Group, сделка завершилась 30 сентября.

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"Все предварительные условия сделки были выполнены, в том числе безусловное одобрение слияния, полученное от Европейской комиссии 26 августа", – говорится в сообщении.

При этом сумма сделки не разглашается.

Отмечается, что приобретение Bel Shostka Ukraine позволит французской Lactalis расширять свой украинский бизнес, где компания работает последние 25 лет.

Французская компания Bel Grou: что необходимо знать

Французские корпорации Lactalis Group и Bel Group в марте 2021 года объявили о сделке, в том числе продаже украинского бизнеса Bel Shostka Ukraine.

Французская компания Bel Group основана в 1865 году. Компания владеет широким портфолио брендов молочной продукции, которые представлены более чем в 130 странах.

Компания Bel Shostka Ukraine была создана в 1981 году. В 2005 году предприятие создало и вывело на рынок бренд "Шостка", а в 2007 году французская корпорация Bel купила завод в Украине.

Французская корпорация по производству молочной продукции Lactalis Group представлена 237 заводами в 42 странах. В Украине владеет двумя молокоперерабатывающими заводами в Николаевской и Днепропетровской областях. Компания выпускает продукцию под торговыми марками President, Lactel, Galbani, Societe, "Дольче", "Фанни", "Лактония", "Локо Моко" и др.

Автор: Анна Нагорная